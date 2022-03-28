Екатеринбург, 28 марта, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения 20-летнего гражданина подростками. Об этом 28 марта сообщает Следственный комитет России.

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Поводом для реагирования стала информация, прозвучавшая в эфире одного из федеральных телеканалов. Из неё следовало, что два 16-летних подростка и 18-летний гражданин избили молодого человека и и снимали происходящее на видео. При этом пострадавший лежал на земле и не оказывал сопротивления.

Известно, что подобные экзекуции происходили систематически. Материалы проверки были переданы из полиции в свердловское управление СКР и там завели дело о покушении на убийство. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.