Челябинск, 28 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Челябинске готовы производить уникальные транспортные системы, предназначенные для добывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

В частности, инженеры компании «Политранс», которая специализируется на производстве и разработке тяжеловозной прицепной техники, уже создали линейку таких систем для перевозки тяжёлых карьерных гидравлических экскаваторов. Ранее они не производились в России, а цена импортных аналогов доходила до 250 тыс. евро. Челябинские разработчики смогли уменьшить себестоимость единицы изделия до 100 тыс. евро, при этом улучшив технические характеристики.

Продукция уже запатентована. На подготовку конструкторской документации, а также приобретение лицензий САПР и токарного обрабатывающего центра организация потратила 16,7 млн рублей. Ещё минимум 40 млн необходимо для того, чтобы модернизировать производство и запустить серийный выпуск. К реализации инвестпроекта уже подключился Региональный центр импортозамещения.