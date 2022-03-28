Москва, 28 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В начале апреля в Москве состоится LAN-финал чемпионата России по интерактивному футболу. Об этом 28 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

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Восемь игроков, прошедших отборочный и основной этапы, сразятся за звание победителя турнира, а обладатели первых трёх мест разделят призовой фонд в размере 1 млн рублей. Участниками гранд-финала станут Даниил Abeldos Абельдяев, Степан, Funkisenator Михович, Артём Xal Халилов, Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Антон klenoff Кленов, Максим ZaykaPoehali Борисов, Павел Pablo Скуратов и Антон Bones Костин.

ИА REGNUM напоминает, что финал чемпионата России по интерактивному футболу пройдёт 3 апреля 2022 года в оффлайн-формате. В качестве площадки выбрана Yota Arena.