София, 28 марта 2022, 20:27 — REGNUM Сотни человек собрались в правительственном квартале столицы Болгарии Софии с требованием к правительству снизить цены на основные продукты питания. Об этом 28 марта сообщает БТВ.

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838
Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

По свидетельству очевидцев, демонстранты держали плакаты с надписями «Хотим есть!» и «Не дайте нам умереть!». При этом некоторые демонстранты выкрикивали лозунги с личными оскорблениями в адрес ряда местных политиков.

Полиция не предпринимала мер по разгону участников мероприятия.

Напомним, только с начала нынешнего года сотни наименований продуктов в Болгарии подорожали в среднем на 40%. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте овощей и фруктов.

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