София, 28 марта, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Сотни человек собрались в правительственном квартале столицы Болгарии Софии с требованием к правительству снизить цены на основные продукты питания. Об этом 28 марта сообщает БТВ.

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По свидетельству очевидцев, демонстранты держали плакаты с надписями «Хотим есть!» и «Не дайте нам умереть!». При этом некоторые демонстранты выкрикивали лозунги с личными оскорблениями в адрес ряда местных политиков.

Полиция не предпринимала мер по разгону участников мероприятия.

Напомним, только с начала нынешнего года сотни наименований продуктов в Болгарии подорожали в среднем на 40%. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте овощей и фруктов.