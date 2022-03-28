Бишкек, , 20:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в заказных поджогах жилых домов в столице Киргизии. Об этом сообщили в ГУВД города Бишкека сегодня, 28 марта.

Поджог

По данным ведомства, ранее в управление внутренних дел поступило сообщение о попытке поджога частного дома. Потерпевшая рассказала милиционерам, что вечером 23 марта неизвестные бросили ёмкость с горючим веществом к двери её дома, пытаясь поджечь жилье.

Вскоре правоохранители арестовали двоих местных жителей, которые рассказали о том, что занимались закладкой наркотиков в уличные тайники по заказам в соцсетях, и там же получили заказ на поджог дома.

Также подозреваемые сознались в попытке поджога еще одного частного дома. Свои противозаконные действия мужчины записывали на мобильный телефон, чтобы подтвердить исполнение заказа.