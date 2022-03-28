Фетешти, , 20:22 — REGNUM В ходе спецоперации полиции в районе города Фетешть на юге Румынии задержана крупная партия наркотических средств, нелегально переправленная на румынскую территорию из Испании. Об этом 28 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, правоохранители изъяли в общей сложности более 20 кг наркотиков. Часть указанных веществ поставлялась в Румынию путем курьерской почты.

Ведется следствие. Сообщается об аресте нескольких лиц. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до трех лет тюремного заключения.

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