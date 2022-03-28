Златоуст, Челябинская область, , 20:13 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении дочери 91-летней жительницы Златоуста, оставившей её одну дома на несколько дней. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Уголовное дело

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Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. Гражданке предстоит отвечать за оставление в опасности. Руководству областного следственного управления поручено контролировать ход расследования и обеспечить завершение следствия в возможно короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта женщина ушла из дома и оставила в жилом свою слепую мать, не имеющую возможности самостоятельно передвигаться. Продукты питания и вода отсутствовали. Спустя четыре дня узницу обнаружил участковый уполномоченный отдела полиции и после этого её вызволили и оказали ей помощь.