Ижевск, 28 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. До конца марта в Удмуртии сохранится снежная погода, в начале апреля циклон принесёт ы республику тёплую и очень влажную погоду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Александра Майер ИА REGNUM Весна в Башкирии

В предстоящую ночь осадков в республике не предвидится. Днем 29 марта ожидается продолжительный умеренный снег с ветром порывами до 9−14 м/с. На дорогах могут образоваться снежные заносы и накат. Температура воздуха в темное время суток составит — 11… — 18 °C, днем столбики термометров поднимутся до 0… — 5 °C.

30 марта несколько потеплеет. Ночью температура воздуха составит — 2… — 7 °C, в дневные часы — 3… +2°С. Порывы ветра ослабнут, но на дорогах сохранится гололедица.

31 марта днем пройдет снег, ночью похолодает до — 5… — 10 °C, днем потеплеет до — 3… +2°С.

По предварительным прогнозам, в начале апреля на характер погоды будет влиять циклон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ожидалось, что за три дня, включая выходные 26 и 27 марта, в Удмуртии может выпасть 30−50% месячной нормы осадков, нормальный показатель осадков в марте составляет 22−25 мм.