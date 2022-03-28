Нижний Новгород, , 20:11 — REGNUM Выставочная экспозиция «Поезд Победы» в Нижнем Новгороде будет работать до 29 марта. За это время ее посетят воспитанники детдомов и реабилитационных центров. Об этом рассказали организаторы мероприятия 28 марта.

Экспозиция в «Поезде Победы» Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» экспозиция будет работать на платформе Московского вокзала.

«Сегодня и завтра «Поезд Победы» посещают учащиеся школ, дети из детских домов и социально-реабилитационных центров. Приходят дети разного возраста, но после посещения выставки никто не остается равнодушным. Многие говорят, что хотят посетить экспозицию еще раз. Очень здорово, что выставка интерактивная, ребята не только могут побывать на экскурсии и увидеть экспонаты, но и потрогать вещи своими руками, посмотреть мультимедийные видео», — отметила исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

По данным портала НИА «Нижний Новгород», выставочная экспозиция рассказывает о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Она отражает и мирное время в последние часы перед войной, и фронтовые истории, и возвращение победителей домой. В составе поезда также представлены санитарный, штабной вагоны, вагон-концлагерь, бронепоезд», — уточнили организаторы выставки.