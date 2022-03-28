Бухарест, , 20:04 — REGNUM Шесть новых трамваев пополнят парк подвижного состава центрального трамвайного депо Бухареста в начале июня нынешнего года. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам мэра Бухареста Никушора Дана, вагоностроительный завод Astra Vagoane Călători в Араде (Западная Румыния) частично выполнил условия масштабного финансового договора по снабжению столицы современной электротехникой. «Я лично убедился, что производство трамваев работает безупречно», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, в 2021 году мэрия Бухареста заключила контракт на сумму около €200 млн с компанией Astra Vagoane на покупку 100 трамваев. В настоящее время трамвайный парк Бухареста состоит из вагонов, выпущенных до 1990 года.

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