Бухарест, 28 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Шесть новых трамваев пополнят парк подвижного состава центрального трамвайного депо Бухареста в начале июня нынешнего года. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

По словам мэра Бухареста Никушора Дана, вагоностроительный завод Astra Vagoane Călători в Араде (Западная Румыния) частично выполнил условия масштабного финансового договора по снабжению столицы современной электротехникой. «Я лично убедился, что производство трамваев работает безупречно», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, в 2021 году мэрия Бухареста заключила контракт на сумму около €200 млн с компанией Astra Vagoane на покупку 100 трамваев. В настоящее время трамвайный парк Бухареста состоит из вагонов, выпущенных до 1990 года.