Москва, , 20:02 — REGNUM Банк России рекомендовал российским банкам по заявкам конвертировать валютные ипотечные кредиты в рублёвые по официальному курсу, действовавшему на 18 февраля. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Уточняется, что предложение касается кредитных договоров, заключённых до 22 февраля и не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Заявления от заёмщиков регулятор предлагает принимать до 31 мая.

Как считают в Центробанке, такая мера необходима «в связи с повышением уровня кредитных и валютных рисков на финансовом рынке».