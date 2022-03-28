Ижевск, , 20:01 — REGNUM В отношении сотрудника полиции в Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Погоня Цитата из х∕ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

По данным следствия, в январе текущего года сотрудники ДПС в Завьяловском районе обнаружили автомобиль ВАЗ-2107 без номеров, при виде приближающихся правоохранителей водитель автомобиля увеличил скорость и попытался скрыться.

Патрульные начали преследовать указанный автомобиль, им удалось его остановить. Один из полицейских применил физическую силу в отношении находившегося в машине 16-летнего местного жителя.

В ходе следствия был произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении обвиняемого сотрудника полиции судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии за превышение должностных полномочий вынесен приговор в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения №3. Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2021 года фигурант уголовного дела избил осужденного. Спустя три дня сотрудник колонии при проведении проверки по данному происшествию заставил подчинённых дать следователям заведомо ложные показания.

Суд назначил сотруднику колонии-поселения пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 50 тыс. рублей.

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