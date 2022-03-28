Екатеринбург, 28 марта 2022, 20:00 — REGNUM В Свердловской области предприниматели готовы нарастить объёмы производства крафтовых сыров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Сыры
Сыры
Rabstol.net

За последние семь лет свердловские сыроделы произвели 9,6 тысяч тонн сыра. Среди производителей и крупные переработчики молока, и частные сыроварни, которые и готовят крафтовую продукцию.

По словам самих сыроделов, санкции 2014 года сформировали спрос потребителя. Сыроделы постоянно отрабатывают технологии для поставки на рынок продукции высочайшего класса и уже показали, что их продукция не хуже импортной.

Отметим, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по развитию в регионе импортозамещения. Чиновники отмечают, что сельхозпроизводителям оказывается существенная господдержка как в виде льготного кредитования, так и в форме субсидий и грантов.