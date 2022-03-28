Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM В Свердловской области предприниматели готовы нарастить объёмы производства крафтовых сыров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Сыры

Rabstol.net

За последние семь лет свердловские сыроделы произвели 9,6 тысяч тонн сыра. Среди производителей и крупные переработчики молока, и частные сыроварни, которые и готовят крафтовую продукцию.

По словам самих сыроделов, санкции 2014 года сформировали спрос потребителя. Сыроделы постоянно отрабатывают технологии для поставки на рынок продукции высочайшего класса и уже показали, что их продукция не хуже импортной.

Отметим, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по развитию в регионе импортозамещения. Чиновники отмечают, что сельхозпроизводителям оказывается существенная господдержка как в виде льготного кредитования, так и в форме субсидий и грантов.