Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Сервис Hulu поделился тизером продолжения сериала «Убийства в одном здании». Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 28 марта.

Селена Гомес Скриншот с YouTube

К своим ролям в шоу вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. К ним во втором сезоне присоединится модель Кара Делевинь, а также комик Эми Шумер, которая сыграет саму себя.

Добавим, что премьера шоу запланирована на 28 июня 2022 года. Главные герои сериала продолжат расследование гибели одного их их соседей в жилом комплексе «Аркония».

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