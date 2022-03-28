Вашингтон, 28 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Сервис Hulu поделился тизером продолжения сериала «Убийства в одном здании». Ролик доступен на YouTube-канале платформы с 28 марта.

Скриншот с YouTube Селена Гомес

К своим ролям в шоу вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. К ним во втором сезоне присоединится модель Кара Делевинь, а также комик Эми Шумер, которая сыграет саму себя.

Добавим, что премьера шоу запланирована на 28 июня 2022 года. Главные герои сериала продолжат расследование гибели одного их их соседей в жилом комплексе «Аркония».