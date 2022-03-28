Нью-Йорк, США, , 20:00 — REGNUM После очередного выпада американского президента Джо Байдена в адрес российского руководства Генсек ООН Антониу Гутерреш сказал 28 марта на встрече с журналистами, что нужно менять риторику.

Антониу Гутерреш Un.org

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Комментируя критику Байдена в адрес российского президента Владимира Путина в формулировке «этот человек не может оставаться у власти», Гутерреш заявил:

«Думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике».

Напомним, очередное скандальное заявление Байдена в адрес Путина прозвучало 26 марта во время его европейского вояжа.

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