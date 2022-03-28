Варна, Болгария, , 19:52 — REGNUM Несколько кораблей военно-морских сил Болгарии проверяют поступившую информацию об обнаружении у Черноморского побережья болгарского города Варны подозрительного предмета, напоминающего морскую мину. Об этом 28 марта сообщает БНР.

Морская мина Eszcze

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По предварительным данным, соответствующий сигнал поступил с борта турецкого сухогруза «Томриз-А», выполнявшего рейс из Стамбула в Варну. Предполагается, что экипаж указанного судна идентифицировал дрейфующую морскую мину, предположительно оказавшуюся в регионе после сильного шторма в Одессе.

Других деталей не сообщается. Ведутся поисково-разведывательные работы.

Напомним, 28 марта в румынской акватории Черного моря была уничтожена мина, предположительно являющаяся частью оборонительного устройства украинской армии, которое предотвращает высадку российских войск в районе Одессы.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС Румынии уничтожили украинскую мину у берегов Констанцы