София, , 19:49 — REGNUM Софийская городская прокуратура официально вызвала бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова на допрос по делу о хищении средств из государственного бюджета. Об этом 28 марта сообщает БНР.

Бойко Борисов European People's Party

Отмечается, что бывший руководитель болгарского правительства обязан явиться к следователю 29 марта не позднее 10 утра. Предполагается, что Борисову придется ответить на ряд вопросов, касающихся финансовых операций правительства Болгарии в 2017—2021 годах.

Напомним, 17 марта нынешнего года Борисов был задержан в Софии прокуратурой ЕС в связи с расследованием злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Позднее экс-премьер был отпущен на свободу под подписку о невыезде.

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