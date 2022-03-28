Москва, , 20:12 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ДНР должны совершенствовать свои навыки. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР на условиях анонимности.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

«Мобилизация в ДНР прошла в довольно-таки сжатые сроки, под неё попали мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них далеко не все обладают навыками обращения с оружием, даже таким элементарным, как автомат Калашникова, многие не обстреляны, не умеют вести себя в боевой обстановке», — заявил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, обучение военнослужащих Народной милиции ДНР должно быть более продолжительным и тщательным. Обучать нужно не только обращению со стрелковым оружием, но и со средствами связи, с «карманной артиллерией» — гранатомётами. Необходимо также инструктировать военнослужащих по поводу взаимодействия с разведкой, артиллерией и бронетанковыми частями.

«Всё это позволит существенно повысить военный потенциал Народной милиции» — подытожил собеседник агентства.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ней также принимают участие подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР.