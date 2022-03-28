Москва, 28 марта, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Народной милиции ДНР должны совершенствовать свои навыки. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР на условиях анонимности.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

«Мобилизация в ДНР прошла в довольно-таки сжатые сроки, под неё попали мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них далеко не все обладают навыками обращения с оружием, даже таким элементарным, как автомат Калашникова, многие не обстреляны, не умеют вести себя в боевой обстановке», — заявил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, обучение военнослужащих Народной милиции ДНР должно быть более продолжительным и тщательным. Обучать нужно не только обращению со стрелковым оружием, но и со средствами связи, с «карманной артиллерией» — гранатомётами. Необходимо также инструктировать военнослужащих по поводу взаимодействия с разведкой, артиллерией и бронетанковыми частями.

«Всё это позволит существенно повысить военный потенциал Народной милиции» — подытожил собеседник агентства.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ней также принимают участие подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР.