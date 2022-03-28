Курган, 28 марта, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Курганской области вынесен обвинительный приговор в отношении начальника инспекции Гостехнадзора города Шадринска и Шадринского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Трактор

Установлено, что ранее не судимый начальник инспекции Гостехнадзора города Шадринска и Шадринского района внёс заведомо ложные сведения в экзаменационные листы о сдаче тремя лицами экзамена по правилам безопасности машин. Затем изготовил бланки удостоверений тракториста-машиниста на их имена, и заверил своей подписью.

Подсудимый вину не признал. Суд признал его виновным по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и трёх преступлений по ч.1 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»), назначив наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.