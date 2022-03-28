28 марта 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 20:38 — REGNUM Несмотря на призывы администрации президента США Джо Байдена к криптовалютным биржам гарантировать невозможность использования цифровых валют для обхода ограничений российскими частными лицами и организациями, попавшими под санкции, как сообщало об этом в первый день марта издание РБК со ссылкой на информацию Bloomberg, некоторые крупнейшие из них, в частности Binance, заявили, что не планируют закрывать доступ к торговым платформам для всех без исключения российских пользователей, но шаги по идентификации лиц, против которых были введены санкции, уже предпринимаются. Вместе с тем ряд криптобирж, по сообщению РБК, ввели ограничения против жителей России, Украины и Белоруссии.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Позднее, в середине марта, тот же Bloomberg в большой своей публикации не просто рассказал, а по сути признал участие криптовалютного сектора в сегодняшних событиях на Украине. Причем это участие, как пишется в статье, продемонстрировало собственно развитие и зрелость криптовалюты, которая легко преодолевает международные границы. Но на фоне санкций также вызывала и дебаты — соблюдать ли ограничения, вводимые США против определенного круга лиц, ведь сама по себе крипта не просто обещала, а прямо позиционировала себя в качестве безопасной гавани. Повествуется также о том, что традиционная финансовая система в результате санкций превратила Россию в изгоя, на фоне чего начались спекуляции, мол, такая ситуация приведет россиян к криптовалютам. Тут же соответственно начал активно расти в цене биткойн. И, как говорится, всё бы ничего, если бы не пару «НО». Собственно участие криптовалютного сектора в событиях на Украине состоит в поддержке армии Украины: до сих пор, а статья, отметим, была опубликована 11 марта, украинское правительство привлекло более 60 миллионов долларов за счет пожертвований более 118 тысяч пользователей. Эти цифры Bloomberg приводил, ссылаясь на оценки аналитической фирмы blockchain. Заметим, руки в этом случае у глобальных регуляторов чисты — то есть то, что не находится под регулированием, видимо, под статью, которая могла бы обычно повлечь жесткие санкции в отношении участников традиционной финансовой системы, не подпадает. Но тут же издание в итоге замечает, что в подобных сборах криптоденег есть две стороны медали. С одной, как пишет издание, организованный правительством Украины сбор средств позволил не только собственно собрать деньги на свои военные усилия, но и побудить людей к сплочению. А с другой стороны, подобный механизм вызвал вопрос: ради каких целей завтра в соцсетях могут сплотиться люди, организовав таким же образом финансирование под их реализацию. Как отметил изданию основатель крипто-онлайн-образовательной платформы Hype Free Crypto Дрор Полег, «впервые в истории военный бюджет страны теперь зависит от качества мемов, которые может генерировать эта страна». «Но сам механизм ужасен, потому что никто не знает, чем завтра люди в Twitter окажутся взволнованы, и что захотят финансировать», — резюмировал Полег.

Армия Украины U.S.Army

На днях издание «Прайм» сообщило, что член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер в ходе виртуальной дискуссии, посвященной цифровым валютам и организованной на площадке Банка международных расчетов, выступил с резкой критикой криптовалют, назвав их бесполезными, а лежащую в их основе технологию блокчейн — переоцененной. Ранее, как напомнило издание, СМИ сообщили, что президент США Джо Байден поручил федеральным ведомствам изучить ряд вопросов, касающихся использования цифровых валют. В частности, правительство США должно проанализировать плюсы и минусы цифрового доллара. Эксперты полагают, что если такой шаг будет одобрен, то стоимость транзакций для потребителей снизится, и они получат более широкий доступ к финансовой системе. В то же время Интерфакс со ссылкой на американский журнал Barron’s публиковало мнение представителя крупнейшей в мире американской инвестиционной компании BlackRock Inc, согласно которому конфликт между Россией и Украиной может ускорить распространение цифровых валют для осуществления международных транзакций.

«Менее обсуждаемый аспект войны — потенциальное влияние на ускорение распространения цифровых валют. Война вынудит страны переоценить зависимость от валют», — написал генеральный директор BlackRock Inc Ларри Финк в ежегодном письме акционерам. При этом, по его же словам, глобальная цифровая система платежей, при условии тщательной разработки, может оптимизировать осуществление международных операций, причем — «сократив риск отмывания денег и коррупции».

То есть одна глобальная (!) система платежей противопоставляет себя другой глобальной (!) финансовой системе. Уготована ли уже участь рублю в этой новой глобальной цифровой системе, и какая? Такая же, как и в традиционной глобальной финансовой системе? При этом Финк всё-таки подмечает, что конфликт между Россией и Украиной знаменует окончание периода глобализации: компании и власти государств, по его мнению, будут повсеместно оценивать свою зависимость от других стран. Между тем, заметим, активное раскручивание самими же Соединенными Штатами темы возможной третьей мировой войны только усиливает геополитическую неопределенность. Если элементарные заявления той или иной иностранной компании об уходе с рынка, которые так и не уходят с него, позволяют таким образом создать ажиотаж и стимулировать потребителей активно тратить деньги на ненужный на данный момент товар и особенно — ненужный в случае ядерной войны, то если речь заходит о сбережениях, — люди паникуют еще больше. И вот, СМИ отмечают, что минувшая неделя (21−25 марта) отметилась продолжительным последовательным ростом стоимости биткоина (BTC) — 28 марта она достигла отметки в 47 тыс. долларов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом, как рассказал ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский, подобное поведение не свойственно криптовалютному рынку, и в ближайшее время стоит ожидать коррекции, по крайней мере на фоне фиксации прибыли покупателями. Также эксперт отметил, можно встретить некий позитив среди инвесторов касаемо того, что антироссийские санкции и возникшие после них предпосылки для ухода от долларовых систем расчета могут позитивно сказаться на криптовалютах. Но этот позитив, по его словам, лишен основания. Отдельные криптовалюты, отметил Хомский, смогли отскочить от локальных минимумов на фоне краткой вспышке оптимизма инвесторов, которая наблюдается вопреки тяжелой ситуации в мире. Однако в долгосрочный успех текущего роста котировок эксперт не верит: спрос на рисковые инструменты в условиях сохраняющихся геополитической напряженности и неопределенности относительно состояния глобальной экономики, по словам Хомского, небольшой. Правда, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин придерживается иной точки зрения. По его словам, наоборот, беспрецедентная геополитическая нестабильность способствует подорожанию криптовалют и в ближайшие месяцы при высокой волатильности биткоин и другие криптовалюты могут продолжить движение вверх.

Между тем Ковригин напоминает, что криптовалюты лишь один из множества инструментов и при сохранении сбережений надо помнить о важности диверсификации. Вместе с тем, как сообщало несколько дней издание «Прайм», Мосбиржа присматривается к привлечению на российский рынок портфельных инвесторов Китая. И одним из возможных инструментов рассматриваются децентрализованные финансы: не для того, чтобы покупать и продавать товары, а именно для привлечения инвестиций, например, выпуск токенов или криптовалют крупной российской сырьевой компании. То есть, видимо, допускается возможность вполне официальной реализации крипты с каким-либо обеспечением под ее выпуск, что несколько меняет дело.