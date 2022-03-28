Вашингтон, 28 марта, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Белый дом обратился в Конгресс с предложением выделить штатам $15 млрд в течение 10 лет на помощь в проведении выборов, в том числе на отправку бюллетеней по почте, сообщает 28 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

В рамках бюджетного плана на 2023 год Белый дом просит предоставить $10 млрд на помощь штатам. Деньги пойдут на оборудование для проведения выборов, обеспечение безопасности и зарплату персоналу.

Ещё $5 млрд предлагается выделить почтовой службе USPS, чтобы у нее была возможность улучшить доставку, обеспечить бедным районам возможность голосования по почте, а также сделать бюллетени бесплатными и понизить саму стоимость доставки.