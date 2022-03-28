Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Pixar показала новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер». Премьера ролика состоялась на церемонии вручения премии «Оскар» 28 марта.

Вуди и Базз Цитата из м/ф «История игрушек 4». реж. Джош Кули. 2019. США

Трейлер также опубликовали на YouTube-канале Movieclips Trailers. В спин-оффе «Истории игрушек» расскажут о приключениях космического рейнджера, который стал прототипом для куклы из оригинального мультфильма.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Базза Лайтера» состоится 17 июня 2022 года. В России выход картины назначен на 21 июня.

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