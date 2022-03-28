Бухарест, , 19:39 — REGNUM Автономная Администрация протокольного наследия Румынии (RA-APPS) обязала бывшего румынского президента Траяна Бэсеску в 60-дневный срок покинуть номенклатурную виллу в одном из регионов Карпат. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято руководством RA-APPS после того как Бэсеску был признан виновным в сотрудничестве со спецслужбами «Секуритате» времен коммунистического лидера Румынии Николае Чаушеску.

При этом местные судебные органы рассматривают возможность лишения семьи Бэсеску права проживания в элитной квартире на улице Гоголя в центре Бухареста.

В данный момент Бэсеску находится в парижской клинике в состоянии средней тяжести. Ранее французские врачи констатировали у него предынфарктное состояние.

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