Кризис на Украине заставил многих автомобилистов переоборудовать свои машины на газ. Дорогой бензин уже давно стал настоящей роскошью, а установка газобаллонного оборудования (ГБО) позволяет неплохо экономить. Тем не менее в конце августа цены на автогаз побили рекорды, поднявшись на более чем 50% по сравнению с прошлым месяцем.

vega-autogas.ru Газовый баллон

Так, с 28 июля по 28 августа газ на заправках Украины подорожал со средних 10 грн./л ($0,39) до 15,90 грн./л ($0,62). Причем статистика компании UPECO указывает на то, что только за праздничные выходные цены на стойках АЗС увеличились на 0,5—1,1 грн./л (до $0,04). По состоянию на 29 августа цена автогаза в крупных сетях Киева продолжает расти, перевалив отметку в 16 грн./л ($0,62). К примеру, в сетях заправок WOG газ продается по цене 16,49 грн./л ($0,64).

По данным украинской «Консалтинговой группы А-95», за период с 28 по 29 августа цена автогаза продолжает расти в ряде украинских сетей. Как пишет EnKorr, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» повысила цену автогаза на 72 коп./л, до 15,89 грн./л ($0,62). СУГ в сети госкомпании «Укрнафта» подорожал на $0,02 до 15,84 грн./л. Также подорожание газа зафиксировано на АЗС «Тетанефть», Mango, «Барс 2000». Средняя цена газа по стране во вторник увеличилась на 18 коп./л до 16,16 грн./л ($0,63).

Председатель Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисан Моисеев считает основной причиной роста цен на сжиженный газ дефицит топлива у поставщиков и производителей.

«Основная причина — дефицит газа в традиционных для Украины источниках поставок газа: России, Белоруссии, Польше. Ряд заводов остановился на сезонные ремонты, это уже вызвало рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10−15%», — рассказал Моисеев, пишет Финанс.

По его словам, на росте стоимости газа отразились сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава и хранилищ.

«При пиковом потреблении 150 тыс. тонн в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. тонн. В период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления. Однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов», — добавил эксперт.

Моисеев опроверг наличие монополии на рынке автомобильного газа.

«В 2017 году импорт сжиженного газа произвело более 90 компаний, в 2016 году было меньше импортеров. Сейчас без проблем завозят газ со всевозможных сухопутных направлений, растут поставки по морю», — уточнил Моисеев.

Но наиболее существенное влияние на подорожание автогаза оказал российский фактор. Так, по данным таможни Украины за 7 месяцев этого года из Российской Федерации было импортировано 365 тыс. тонн против 395 тыс. тонн газа за аналогичный период прошлого года. Доля российского газа в общем объеме импорта снизилась с 71% до 58%. При этом на Украине в течение последнего года резко вырос спрос на сжиженный газ. Если в 2016 году объем украинского рынка пропан-бутана составлял 100—110 тыс тонн в месяц, то в августе 2017 года потребность в автогазе составила не менее 150 тыс тонн.

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Напомним, в мае 2017 года профильная Федеральная служба технического и экспортного контроля РФ разрешила поставки на Украину только газа «Роснефти». К тому же в августе в России и Белоруссии на ремонт остановились несколько заводов. Таким образом, украинский рынок получил недостаток продукта. Влияние российского фактора признают и в украинском правительстве.

«Россияне поставили на ремонт свои нефтеперерабатывающие заводы, а также дали собственные экспортные лицензии только «Роснефти», плюс не хватает цистерн для быстрой смены логистики. Поэтому сейчас дефицит», — объяснил 28 августа первый заместитель главы министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефедов.

При этом на долю украинских производителей газа приходится 20% внутреннего рынка.

«Украинские производители сжиженного газа — «Укргаздобыча», «Укрнафта», «Укртатнафта» и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальные Украина импортирует из России, Беларуси, Казахстана и других стран. Ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефициту. Это повлияло на цену», — сказано 23 августа в сообщении МЭРТ на странице в Facebook.

В то же время министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив поручил министерству топлива и энергетики, Государственной регуляторной службе, Государственной фискальной службе и антимонопольному комитету изучить причины подорожания сжиженного газа. Также ведомства должны проверить рынок на предмет возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, и безотлагательно предоставить предложения по решению ситуации.

По мнению экспертов, в ближайшее время Украине не сможет решить кризис на рынке автогаза, поскольку для диверсификации поставок «Укрзализныци» не хватает подвижного состава и цистерн. По словам заместителя директора научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, когда речь идет об использовании европейского газа, например, польского, литовского или итальянского, «такие поставки должны осуществляться по железной дороге».

Железная дорога

Но «Укрзализныця» не может предоставить необходимое количество цистерн для его перевозки, а также колесных пар, которые меняются во время пересечения границы ЕС-Украина из-за разного расстояния между рельсами. «Возник ажиотажный спрос, все ринулись на Запад, в Европу, а привезти нечем, потому что всем надо», — пояснил в интервью «Обозревателю» Рябцев.

Руководитель программ аналитического центра DiXi Group Роман Ницович прогнозирует падение цен на газ после восстановления баланса спроса и предложения.

«Надеюсь, что рынок и соответствующие органы отреагируют и удовлетворят этот спрос, тогда цена откатится назад. Кстати, именно высокие цены сбивают ажиотажный спрос и позволяют восстановить баланс», — сказал Ницович.

Напомним, в первой половине 2017 года украинский рынок сжиженного газа вырос более чем на 13%. С конца июля по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 5 грн./л и перевалила отметку в 16,5 грн./л ($0,64). Основным фактором подорожания СУГ стала нехватку ресурса.

Как сообщалось, в феврале 2015 года на Украине цены на СУГ резко выросли после обвала курса гривны и ограничений НБУ по покупке валюты. Тогда оптовая цена газа доходила до 23 520 грн./т ($921).