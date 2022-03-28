Йошкар-Ола, , 19:38 — REGNUM В Марий Эл за неделю с 21 по 27 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратился 2951 житель республики. Уровень заболеваемости респираторными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 25,4%, но выше предыдущей недели на 8,9%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

ОРВИ flockine

Показатель заболеваемости составил 43,7 на 10 тыс. населения. При этом заболеваемость не превышает пороговые значения во всех наблюдаемых возрастных группах. За минувшую неделю в республике новых случаев гриппа выявлено не было.

По результатам исследований биоматериала от больных в 3,7% случаев выявлены аденовирусы, в 2,5% — респираторно-синцитиальные вирусы, в 2,5% — риновирусы, в 1,2% — вирусы парагриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в Марий Эл за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) обратились 2711 человек. С начала эпидсезона в республики лабораторно подтверждены 252 случая гриппа, из них 249 случаев — грипп А (H3N2), три случая — грипп В.

Читайте также: В Марий Эл подтвердили более 250 случаев гриппа