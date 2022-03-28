Бишкек, 28 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали боевика международной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация запрещённая в России). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

В ГКНБ отмечают, что задержанный ранее проходил диверсионную подготовку, обучался минно-взрывному делу и участвовал в боевых действиях против правительственных сил в Сирии.

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Также стало известно о том, что по заданию лидеров террористической организации из Сирии он был направлен в одну из стран Туркестанского региона для совершения теракта в качестве террориста-смертника.

ИА REGNUM напоминает, что в Сирию, Афганистан и Ирак за последние несколько лет выехали около 800 граждан Киргизии, которые теперь принимают участие в боевых действиях против правительственных сил в этих странах. Почти половина из них — женщины и дети.

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