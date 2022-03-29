Денис Абрамов,
29 марта 2022, 04:27 — REGNUM В Кисловодске для беженцев Донбасса и Украины собрали 22 тонны продовольствия. Гуманитарный груз, собранный карачаевской общиной города-курорта, отправят в Крым.
Фуры с гуманитарным грузом завтра отправятся в крымский Армянск. Среди продуктов самое необходимое: мука, сахар, крупы, масло, вода. Там продукты распределят между пунктами временного размещения беженцев с Украины.
Сбор гуманитарной помощи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины
Денис Абрамов © ИА REGNUM