29 марта 2022 | Время чтения меньше минуты

Денис Абрамов, , 04:27 — REGNUM В Кисловодске для беженцев Донбасса и Украины собрали 22 тонны продовольствия. Гуманитарный груз, собранный карачаевской общиной города-курорта, отправят в Крым.

Фуры с гуманитарным грузом завтра отправятся в крымский Армянск. Среди продуктов самое необходимое: мука, сахар, крупы, масло, вода. Там продукты распределят между пунктами временного размещения беженцев с Украины.

Сбор гуманитарной помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса и Украины Денис Абрамов © ИА REGNUM