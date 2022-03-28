Брюссель, 28 марта, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Санкции, которые ЕС ввёл в отношении России, расширены за счёт «правила 50%», говорится в опубликованном 28 марта комментарии Европейской комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Оказывается, под новые санкции ЕС подпадает компания, большинство акций которой совокупно принадлежат двум или более подсанкционным лицам. Это распространяется и на те случаи, когда ни один из поджсанкционных совладельцев не владеет более 50%.

Это и есть так называемое правило 50%. «Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое подсанкционное лицо — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания должна считаться подсанкционной, потому что сделки с ней «могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка».

Добавим, что с подсанкционными компаниями для лиц из ЕС запрещено любое экономическое взаимодействие. По состоянию на конец марта, в чёрном списке ЕС по ситуации на Украине находятся 877 физических и 62 юридических лиц.