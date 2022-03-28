Нижний Новгород, 28 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Около 400 специалистов IT-сферы из Нижегородской области уехали в другие страны из-за введенных властями США и Евросоюза антироссийских санкций. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на совещании с вице-премьер-министром России Дмитрием Чернышенко.

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По словам главы региона, существует риск того, что Нижегородскую область могут покинуть еще порядка 4 100 IT-специалистов. Ещё около 5 900 нижегородских программистов могут лишиться работы из-за потери заказов от иностранных заказчиков.

Он отметил, что некоторые IT-компании из недружественных стран вынуждают российских сотрудников отправиться на новые места жительства за рубеж, угрожая им увольнением.

Для того, чтобы снизить отток специалистов IT-сферы за границу, губернатор предложил предоставлять им конкурентную зарплату и обеспечивать отечественные IT-компании интересными заказами.