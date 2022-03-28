Вашингтон, , 19:31 — REGNUM США отправят в Германию шесть военно-морских самолетов и порядка 240 человек для их обслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что отправку дополнительных самолетов, которая состоится уже 28 марта, не следует рассматривать в качестве ответа на действия России.

По его словам, действия США призваны способствовать повышению готовности НАТО.