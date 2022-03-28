Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Организаторы «Эмми» исключили из программы все российские проекты. Информация об этом появилась 28 марта на сайте RTVI.

Alan Light Премия «Эмми»

Как отмечает СМИ, в связи с «ситуацией на Украине на международном конкурсе «Эмми» не будет ни одного российского художественного проекта», в том числе и фильма RTVI под названием «Амазонки XXI века», посвящённого сильным и успешным женщинам современного мира. В исполнительном комитете премии изданию объяснили, что речь идёт об «исключении программ, созданных в России или при участии России, а также тех передач, которые планировалось выпускать на российских телеканалах и стриминговых платформах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года Каннский кинофестиваль отказался принять делегацию из России. Он пройдет с 17 по 28 мая.