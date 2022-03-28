Тюмень, 28 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Тюменскую область, на Ямал и в Югру отгружены препараты для лечения щитовидной железы. Об этом сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора Елена Левкина.

Лекарства

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В ближайшее время L-тироксин должен появиться в аптеках трёх уральских регионов.

Елена Левкина отметила, что препараты будут от трёх производителей — двух отечественных и одного иностранного. Более того, российский производитель увеличил объёмы производства L-тироксина.

В Росздравнадзоре напомнили, что дефицит данного лекарства был вызван необоснованным ажиотажным спросом.