29 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Погожев, , 20:01 — REGNUM К 2023 году Ставрополье выйдет на полную самообеспеченность по семенам кукурузы и подсолнечника, рассказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников. «Вопрос обеспечения наших аграриев семенами на 2022 год почти полностью закрыт, и мы не видим здесь никаких точек напряжения. Тем не менее важно не допустить угрозы продовольственной безопасности. Поэтому начинаем снижать зависимость от импорта семенного материала. Уже в этом году мы приступим к производству высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы на территории края», — написал в своем телеграм-канале Владимир Ситников. Участки гибридизации общей площадью в 11 тысяч га будут заложены в 8 округах края. С полей зерно попадает на семеноводческие станции, где его дальше дорабатывают и реализуют мукомолам и другим переработчикам сельхозсырья. Корреспондент ИА REGNUM посетил семеноводческую станцию «Кочубеевская». На станции нет только селекции, здесь ведут доработку семян базовых семеноводческих хозяйств до посевных кондиций и организуют отгрузку. Для семеноводов проблема заключается в поиске рынка сбыта продукции. Поэтому хозяйство обеспечивает контрагентов и в близлежащих регионах: республиках Северного Кавказа, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Работники ООО «Семеноводческая станция «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Целые семена пшеницы Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Производственный цех на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

Образцы продукции на семеноводческой станции «Кочубеевская» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Поддержка государства никогда не помешает, но семенами наших селекционных центров Ставропольский край обеспечен в двухкратном размере. Могу уверенно сказать, что озабоченности по семенам у нас нет. В среднем в край поступает более 2 тысяч тонн оригинальных семян, которые производят в селекционных центрах. В пределах 100−110 тысяч тонн элитных семян собирают наши базовые производства в крае. Репродукционных семян производится более 700 тысяч тонн. Это при потребности в элитных семенах где-то 50−60 тысяч тонн, а репродукционных около 300 тысяч», — говорит руководитель Союза селекционеров и семеноводов Ставропольского края Хусин Борануков.

Хусин Борануков, директор «Союза селекционеров и семеноводов» в Ставропольском крае Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Продукция семеноводческой станции Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка зерна Александр Погожев © ИА REGNUM Зерно после сортировки на специальном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник семеноводческой станции Александр Погожев © ИА REGNUM

Зерно во время сортировки на специальном оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM Дробленое зерно, которое отсортировывается отдельно от хорошего Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на семеноводческой станции Александр Погожев © ИА REGNUM

Чтобы наше зерно выращивалось в других странах, сорт должен быть включен в реестр страны. Поэтому семеноводы сначала проводят эту первичную работу по внесению гибридов и сортов в реестр других стран, а потом уже начинается реализация. Сейчас в союз селекционеров Ставропольского края поступают заявки на вступление от хозяйств Азербайджана, Казахстана.

«В этом году мы включаем в реестр только 4 сорта озимой пшеницы, 1 сорт озимого ячменя и два сорта твердой пшеницы в Азербайджане. В Казахстане 18 сортов уже в реестре, в Грузии из 8 сортов, которые в реестре, 6 наших, в Турции только за последние года включили в реестр 3 сорта, в Белорусии 3 сорта кормовых культур, в Узбекистане практически все сорта краснодарской селекции», — рассказывает Хусин Борануков.

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Взвешивание зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

Показания весов Александр Погожев © ИА REGNUM Сопровождающий информационный лист Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник на семеноводческой станции зашивает мешок Александр Погожев © ИА REGNUM

«Хотелось бы обеспечить людей хорошим качественным хлебом, продукцией без химических добавок, полезной для здоровья. Я считаю главным создание таких сортов, которые бы требовали меньше химии, меньше затрат, но в тоже время были с хорошей клейковиной и белком, чтобы наши люди были здоровы, сыты и крепки. Наш институт как раз и занимается созданием таких сортов озимой пшеницы, ячменя. Это уже оценили и китайские партнеры. Наши сорта подходят по всем критериям для приготовления лапши по китайским рецептам», — говорит Ирина Рауш, заведующий отделом семеноводства в Северо-Кавказском аграрном центре.

Ирина Рауш, заведующая отделом семеноводства Ставропольского ФГБНУ «Северо-Кавказский аграрный центр» Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник проверяет бункер для зерна в оборудовании Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас есть небольшая проблема с семенами пропашных культур, потому что сельхозпроизводители привыкли искать хорошие семена на Западе, забывая, что свои не хуже. Ставропольский край и Юг России, несмотря на это, обеспечены семенами Кочубеевской станции.

«У нас достаточно семян и кукурузы, и подсолнечника. В меньшей степени обеспечены семенами сахарной свеклы. Около 35−45 тысяч посевных единиц производит только наш научно-исследовательский институт кукурузы в Пятигорске. Кроме этого, огромное количество семян производят в Краснодарском крае. Кукурузо-калибровочный завод «Кубань», институт Лукъяненко, селекционный центр «Отбор» в Кабардино-Балкарии, кроме этого, есть «Ладожские» гибриды. Язык не поворачивается говорить, что нет семян кукурузы. Обеспеченность семенами кукурузы практически 100%», — говорит Хусин Борануков.

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно сортоиспытаниям, в разных регионах, где сравнивали гибриды российских семян, отечественные сорта по урожайности ничем не уступают иностранным. Исследователи наблюдали отставание по влагоотдаче, но это не так важно, утверждают аграрии. Раннеспелые гибриды будут убираться на неделю позже, и проблем никаких не возникнет, говорят специалисты.

«Буквально 3−4 года назад в Воронежской области построили огромный завод по производству семян сахарной свеклы, который успешно работает. В этом году благодаря и этому заводу наши хозяйства обеспечены семенами. Генетический потенциал урожайности гибридов и сортов сахарной свеклы наших селекционных центров не уступает западному. Года 3 назад наши хозяйства ограничивали посевы сахарной свеклы, сахарные заводы не успевали перерабатывать сырье. Закупалось необходимое ограниченное количество западных семян, потому что их лежкость плохая и быстро начинают гнить. Соответственно возникли опасения, что своих семян недостаточно. Но наши семена и хранятся по полгода, у нашей свеклы сахаристость выше, поэтому с сахарной свеклой и на следующий год проблем не возникнет», — говорит Хусин Борануков.

Семеноводческая станция Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство комбикорма на территории семеноводческого центра Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство комбикорма на территории семеноводческого центра Александр Погожев © ИА REGNUM