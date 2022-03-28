Нижний Новгород, 28 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В школах Нижегородской области учителя скоро смогут пользоваться интернетом на рабочем месте только в том случае, если у них есть аккаунт на Госуслугах. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Mosreg.ru Госуслуги

В ведомстве отмечают, что общеобразовательные учреждения подключаются к единой сети передачи данных по госконтракту с «Ростелекомом» в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

При этом педагоги получат доступ только к тем сайтам, которые содержат контент, соответствующий задачам сферы образования.

Также стало известно о том, что доступ к интернету в сельских школах Нижегородской области должен быть обеспечен со скоростью не ниже 50 мегабит в секунду, а для городских — не менее чем 100 мегабит в секунду.