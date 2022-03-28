Бакэу , 28 марта 2022, 19:21 — REGNUM Небольшой частный самолет потерпел катастрофу над территорией леса Бугоци в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, на борту воздушного транспортного средства находились пилот и двое пассажиров. Других деталей не сообщается. К месту предполагаемого падения самолета направились поисковые бригады.
Напомним, 26 марта в уезде Прахова на юге Румынии разбился самолет местного аэроклуба. Пилот погиб.
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