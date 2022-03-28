Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Три петербургских предприятия получили льготные займы от Фонда развития промышленности. Об этом 28 марта рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы увеличили на два миллиарда капитализацию городского Фонда развития промышленности. На днях он поддержал три предприятия: производителей бумаги, листового металла и аксессуаров для автомобилей. Кредиты со ставкой от 1 до 5% помогут им оплатить закупки оборудования и выпускать востребованную продукцию», — отметил Беглов.

Так, например, компании «Металлопродукция», которая выпускает аксессуары для автомобилей, средства нужны для выкупа оборудования, приобретённого ранее в лизинг. Предприятие получило кредит в размере 37 млн рублей.

Производитель бумаги «Альтернатива» получит почти 162 млн рублей и направит их на увеличение выпуска продукции. В течение первого года процентная ставка для предприятия будет составлять 1%, следующие два года — 3%, а затем — 5%.

Смольный активно разрабатывает и внедряет меры поддержки бизнеса и предприятий. Вместе с правительством на законодательном уровне меры принимает и парламент Петербурга.

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