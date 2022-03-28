Вологда, 28 марта, 2022, 19:16 — ИА Регнум. За последнюю неделю в Вологодской области госпитализация пациентов с COVID-19 снизилась на 34%. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава департамента здравоохранения Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Всего в моногоспиталях развернули 570 коек, из них занято 55%, или 318. Предлагаем с 28 марта перепрофилировать еще 135 коек в Вологде, Череповце и Великом Устюге», — сказал Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области антиковидный режим продлили до 18 апреля.