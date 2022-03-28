Нижегородская область, , 19:13 — REGNUM В 2021 году в Нижегородской области было проведены обследования 343 дошкольных организаций, 876 общеобразовательных организаций, 521 летней оздоровительной организации, 13 учреждений дополнительного образования, 29 организаций для детей-сирот и 19 колледжей и техникумов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

90% проверок проходили с применением лабораторно-инструментальных исследований.

Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены в 70% проведенных контрольно-надзорных мероприятий. После выявления нарушений было составлено 1847 протоколов, вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму более 7,4 млн рублей.

Наиболее часто выявлялись нарушения требований к мытью столовой, кухонной посуды и инвентаря, условий хранения пищевых продуктов, уборке помещений пищеблока, также в ряде случаев нарушения касались сопроводительных документов и маркировки продовольствия, необходимости косметического ремонта в помещениях пищеблоков.

По всем фактам выданы предписания о необходимости устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде планируют реорганизовать ЕЦМЗ (Единый центр муниципального заказа), который является основным поставщиком продуктов питания в школы и детские сады. Предприятие в настоящее время работает в убыток, поскольку все контракты на поставку продовольствия были заключены в декабре по ценам, которые значительно отличаются от текущих.

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