Подгорица, , 19:10 — REGNUM В минувшие выходные на дорогах Черногории было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, трое получили серьезные травмы и 20 получили легкие ранения, сообщило Управление полиции страны.

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Сотрудники дорожной полиции составили 1050 протоколов о правонарушениях.

Полиция сообщила, что 52 водителя были арестованы за вождение в нетрезвом виде.

Управление полиции еще раз призвало всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и тем самым способствовать личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.