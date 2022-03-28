Екатеринбург, 28 марта, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Свердловская область в 2022 году просубсидирует авиаперелёты в 17 городов России. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

Перечень направлений проработало региональное министерство транспорта по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Отбор прошли авиаперевозчики «Ред Вингс» и «Авиакомпания АЗИМУТ». Они будут летать Барнаул, Белгород, Ижевск, Владикавказ, Воронеж, Махачкалу, Кемерово, Магнитогорск и другие города.

Субсидируем как уже востребованные маршруты, так и новые направления. Всего в бюджете региона на 2022 год для этого заложено 340 млн рублей — на 20% больше, чем в 2021-м.