Вологда, 28 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. На Вологодчине режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 18 апреля, сообщает региональное правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Показатели суточной заболеваемости COVID-19 остаются высокими, регион занимает 11 место в стране по этому показателю. Есть риски ухудшения ситуации. Мы фиксируем незначительное, но снижение уровня коллективного иммунитета. У многих истекают сроки ревакцинации», — завил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине пока не отменяют масочный режим.