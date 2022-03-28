Вашингтон, 28 марта, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил 28 марта в своём аккаунте в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Heisenberg Media Илон Маск

В своём посте Маск назвал COVID-19 «вирусом Тесея», имея в виду парадокс Тесея и намекая на большое количество мутаций коронавируса. «Сколько изменений генов должно быть, прежде чем это перестанет быть Covid-19?» — пишет он. Предприниматель также сообщил, что болезнь протекает «почти бессимптомно».

ИА REGNUM напоминает, что Илон Маск переболел коронавирусом впервые в 2020 году. Тогда он сообщил, что болеет в «умеренной форме».