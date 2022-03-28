Харьков, Украина, , 19:02 — REGNUM Личность одного из украинских неонацистов, который участвовал в пытках военнопленных, а также мирных граждан, помогли установить жители Харькова, сообщает 28 марта телеграм-канал «Трибунал».

«Смерть фашизму». Плакат СССР

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Известно, что Сергей Величко кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, после воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что он прослыл самым жестоким и беспощадным карателем, пытавшим и убивавших мирных граждан, в том числе детей. Он снимался на фоне руин домов мирных жителей, подражая гитлеровцам.

Также стало известно, что Величко на Малорогачинском молзаводе (Харьковская область) пытал пленных солдат. На его захват сейчас отправлены спецгруппы.

Напомним, общественный проект «Трибунал» фиксирует преступления украинских националистов для будущего суда. Запущен телеграм-канал https://t.me/ua_tribunal с ботом для обратной связи @ua_tribunal_bot. Планируется запуск сайта Общественного трибунала.

Со сменой власти на Украине в 2014 году неоацизм стал частью государственной политики и принял радикальные формы. Вооруженные группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически легализовали преступления на национальной почве и по политическим мотивам.

В идеологической основе этих организаций лежат методы известных нацистских преступников Бандеры и Шухевича. Среди современных преступлений — сожжение людей заживо в Доме профсоюзов в Одессе, расстрел автобуса с мирными митингующими против майдана, убийство писателя Олеся Бузины, воспевающего русскую культуру.

Вся их ненависть с самого начала была направлена против русских и русской культуры, других этнических групп Украины (венгры, русины, цыгане), их методы — убийство.

Эти формы борьбы легли в основу политики всей Украины. Так, 23 февраля 2014 г. депутаты Верховной рады, преследуя цели насильственной ассимиляции и стирания национальной идентичности русского населения, проголосовали за отмену какого-либо статуса русского языка (и других языков крупных этнических групп).

За восемь лет политика фактического геноцида русских унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей.

Формы убийства жителей Донбасса можно сравнить только с геноцидом со стороны нацистской Германии и их пособников — предателей, нацистов с Украины (самые страшные зверства времен Великой Отечественной войны творили как раз украинские нацисты).

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