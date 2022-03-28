Топ-5 книг для управленцев: как сделать бизнес еще эффективнее
Москва, 28 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум.
Неважно, мечтаете ли вы о своем бизнесе или уже давно управляете огромной организацией: мир меняется так быстро, что методы и инструменты построения эффективных команд могут пройти мимо вас.
Специально для руководителей всех уровней издательство БОМБОРА собрало топ-5 новинок для управленцев. В этих книгах — все, что вам необходимо знать для эффективного управления компанией. Они помогут взглянуть на мир бизнеса в целом и на свою компанию с другой стороны и более объективно оценить управленческие решения.
«Принципы высокоэффективных руководителей. Управленческий наджинг. Бесстрессовый подход к управлению», Анна Тимушева
Опыт практикующего генерального и исполнительного директора с опытом руководящей работы 15 лет — в одной книге. Анна Тимушева смогла построить команду мечты и готова научить этому читателей.
В книге Анна рассказывает, как развить команду, которой можно доверять, увеличить личную и общую эффективность справиться с давлением и забыть о выгорании. А еще — о принципах, ошибках и страхах управления, сложностях в команде и стратегическом управлении.
«Управление без власти и контроля», Тал Бен-Шахар, Ангус Риджвей
Тал Бен-Шахар и Ангус Риджвей, консультанты по лидерству, изучили опыт управления топ-менеджеров Barclays, Deloitte, Google, Apple, Procter&Gamble. На основе полученных данных они создали свой подход к управлению и написали об этом книгу, которая будет полезна всем, кто управляет людьми: менеджерам, руководителям компаний, предпринимателям.
Прочитав ее, вы научитесь растить лидеров внутри коллектива, увеличивать производительность команды и компании, снизить контроль и при этом быть уверенным в результате.
«Оптимизатор бизнес-процессов. Лучшие инструменты управления для повышения эффективности», Александр Сорочан
Александр Сорочан, бизнес-тренер, эксперт по оптимизации бизнес-процессов, бывший исполнительный директор «Сбербанка», поможет увидеть, насколько на самом деле эффективно работает ваша компания.
В книге Александр понятным языком описывает самые популярные концепции и объясняет, почему эти подходы не работают у большинства компаний и как некоторым все-таки удаетсяпревратить их в стратегическое преимущество. А еще — дает пошаговый план повышения эффективности сотрудников и процессов.
«Новая модель организации. Как построить более сильную и гибкую организацию по правилам ведущих компаний мира», Дэйв Ульрих, Артур Юнг
Книга откроет новые принципы организационного проектирования, которые выведут вашу компанию на следующий уровень финансового успеха и конкурентных преимуществ.
Изучив опыт и ценности инновационных и успешных компаний типа Huawei, Tencen, Amazon, Facebook, Google, Артур Юнг и Дэйв Ульрих предлагают читателям научиться формировать уникальную корпоративную культуру, повышать продуктивность сотрудников, предвосхищать изменения рынка, создавать рыночную стоимость для инвесторов.
«Мотивация как она есть. Как Coca-Cola, Ernst & Young, MARS, METRO Cash & Carry вдохновляют сотрудников», Татьяна Кожевникова
Татьяна Кожевникова — эксперт в управлении персоналом с 25тилетним стажем. В этой книге она собрала весь свой опыт, а также описала уже существующие и разработанные ей самой методы повышения эффективности сотрудников.
Прочитав книгу, вы научитесь привлекать и удерживать лучших сотрудников, повышать продуктивность команды, выбирать и использовать инструменты мотивации, эффективно выстраивать организационные процессы. Вас ждут жизненные, примеры, практичные схемы и работающие советы.