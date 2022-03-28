Москва, 28 марта, 2022, 18:58 — ИА Регнум.

Неважно, мечтаете ли вы о своем бизнесе или уже давно управляете огромной организацией: мир меняется так быстро, что методы и инструменты построения эффективных команд могут пройти мимо вас.

svecaleksandr249 Книга

Специально для руководителей всех уровней издательство БОМБОРА собрало топ-5 новинок для управленцев. В этих книгах — все, что вам необходимо знать для эффективного управления компанией. Они помогут взглянуть на мир бизнеса в целом и на свою компанию с другой стороны и более объективно оценить управленческие решения.

«Принципы высокоэффективных руководителей. Управленческий наджинг. Бесстрессовый подход к управлению», Анна Тимушева

Издательство БОМБОРА «Принципы высокоэффективных руководителей. Управленческий наджинг. Бесстрессовый подход к управлению», Анна Тимушева

Опыт практикующего генерального и исполнительного директора с опытом руководящей работы 15 лет — в одной книге. Анна Тимушева смогла построить команду мечты и готова научить этому читателей.

В книге Анна рассказывает, как развить команду, которой можно доверять, увеличить личную и общую эффективность справиться с давлением и забыть о выгорании. А еще — о принципах, ошибках и страхах управления, сложностях в команде и стратегическом управлении.

«Управление без власти и контроля», Тал Бен-Шахар, Ангус Риджвей

Издательство БОМБОРА «Управление без власти и контроля», Тал Бен-Шахар, Ангус Риджвей

Тал Бен-Шахар и Ангус Риджвей, консультанты по лидерству, изучили опыт управления топ-менеджеров Barclays, Deloitte, Google, Apple, Procter&Gamble. На основе полученных данных они создали свой подход к управлению и написали об этом книгу, которая будет полезна всем, кто управляет людьми: менеджерам, руководителям компаний, предпринимателям.

Прочитав ее, вы научитесь растить лидеров внутри коллектива, увеличивать производительность команды и компании, снизить контроль и при этом быть уверенным в результате.

«Оптимизатор бизнес-процессов. Лучшие инструменты управления для повышения эффективности», Александр Сорочан

Издательство БОМБОРА «Оптимизатор бизнес-процессов. Лучшие инструменты управления для повышения эффективности», Александр Сорочан

Александр Сорочан, бизнес-тренер, эксперт по оптимизации бизнес-процессов, бывший исполнительный директор «Сбербанка», поможет увидеть, насколько на самом деле эффективно работает ваша компания.

В книге Александр понятным языком описывает самые популярные концепции и объясняет, почему эти подходы не работают у большинства компаний и как некоторым все-таки удаетсяпревратить их в стратегическое преимущество. А еще — дает пошаговый план повышения эффективности сотрудников и процессов.

«Новая модель организации. Как построить более сильную и гибкую организацию по правилам ведущих компаний мира», Дэйв Ульрих, Артур Юнг

Издательство БОМБОРА «Новая модель организации. Как построить более сильную и гибкую организацию по правилам ведущих компаний мира», Дэйв Ульрих, Артур Юнг

Книга откроет новые принципы организационного проектирования, которые выведут вашу компанию на следующий уровень финансового успеха и конкурентных преимуществ.

Изучив опыт и ценности инновационных и успешных компаний типа Huawei, Tencen, Amazon, Facebook, Google, Артур Юнг и Дэйв Ульрих предлагают читателям научиться формировать уникальную корпоративную культуру, повышать продуктивность сотрудников, предвосхищать изменения рынка, создавать рыночную стоимость для инвесторов.

«Мотивация как она есть. Как Coca-Cola, Ernst & Young, MARS, METRO Cash & Carry вдохновляют сотрудников», Татьяна Кожевникова

Издательство БОМБОРА «Мотивация как она есть. Как Coca-Cola, Ernst & Young, MARS, METRO Cash & Carry вдохновляют сотрудников», Татьяна Кожевникова

Татьяна Кожевникова — эксперт в управлении персоналом с 25тилетним стажем. В этой книге она собрала весь свой опыт, а также описала уже существующие и разработанные ей самой методы повышения эффективности сотрудников.

Прочитав книгу, вы научитесь привлекать и удерживать лучших сотрудников, повышать продуктивность команды, выбирать и использовать инструменты мотивации, эффективно выстраивать организационные процессы. Вас ждут жизненные, примеры, практичные схемы и работающие советы.