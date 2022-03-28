Подгорица, 28 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Граждане России владеют или являются совладельцами 18 906 объектов недвижимости и 3,9 млн квадратных метров земли в Черногории. Такие данные приводит издание Pobjeda со ссылкой на управление недвижимости.

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Эти данные обнародованы впервые.

У граждан России есть недвижимость в 13 черногорских муниципалитетах — Баре, Будве, Цетинье, Даниловграде, Герцег-Нови, Колашине, Которе, Мойковаце, Никшиче, Подгорице, Тивате, Ульцине и Жабляке.

Больше всего недвижимости в Будве — 6 671, тут гражданам России принадлежит 603 834 квадратных метра земли в Будве. На втором месте идет Бар — 4 661 объект общей площадью 285 027 кв. В муниципалитете Бар у граждан России больше всего земли — 923 641 кв. м.