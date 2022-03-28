Липецк, , 18:52 — REGNUM В Липецкой области в 2021 году сократилась на 15% смертность от отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, такие данные были приведены на заседании антинаркотической комиссии.

Наркомания

В 2021 году в Липецкой области зарегистрировано на 12,3% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чем в 2020 году. На 16% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений данной категории.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами региона из незаконного оборота изъято более 146 кг подконтрольных веществ — в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.